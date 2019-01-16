Исследования о вреде панелей МЭШ не проводились — источник

Москва, , 03:44 — REGNUM Исследования о влиянии на здоровье детей процесса обучения, в котором используются электронные интерактивные панели, не проводились на территории РФ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что подобные панели используются в образовательном проекте «Московская электронная школа» (МЭШ). Он отметил, что оборудование является источником света и гигиенические нормы СанПиН для него не разработаны. При этом использование персональных смартфонов и планшетов вообще не предусмотрено нормативными документами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, нет данных о влиянии электромагнитных полей СВЧ диапазона, используемых в беспроводном интернете (технология Wi-Fi). Также отсутствуют измерения объёмов электромагнитного излучения от электронных устройств, используемых в учебных классах.

Ранее редакция ИА REGNUM направила запросы в департамент образования и департамент здравоохранения Москвы, а также в Министерство просвещения РФ с просьбой рассказать о том, какие медицинские и психологические исследования проводились перед запуском проекта «Московская электронная школа», а также проводился ли анализ медицинских данных, полученных при практической реализации проекта.

Все названные официальные запросы по состоянию на 16 января остались без ответа.

Напомним, проект МЭШ охватывает все школы Москвы. По нему обучение проходят около миллиона учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, от родителей поступают жалобы на ухудшение здоровья школьников, обучающихся по программе МЭШ. У детей устают глаза, появляется сухость. В некоторых случаях требуется помощь окулиста.

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