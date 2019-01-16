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Скончалась известная бродвейская актриса Кэрол Чэннинг

Общество

Чэннинг в 2018 году перенесла два инсульта

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 01:07 — REGNUM  Американская актриса Кэрол Чэннинг, известная своей карьерой на Бродвее, скончалась в США на 98-м году жизни, сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, Чэннинг в 2018 году перенесла два инсульта. Кончину известной артистки подтвердил ее агент Харлан Болл.

Кэрол Чэннинг приобрела известность благодаря роли Лорелей Ли в бродвейском представлении «Джентльмены предпочитают блондинок». В 1964 году она сыграла роль Долли Леви в мюзикле «Хелло, Долли!».

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
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