Скончалась известная бродвейская актриса Кэрол Чэннинг

Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Американская актриса Кэрол Чэннинг, известная своей карьерой на Бродвее, скончалась в США на 98-м году жизни, сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, Чэннинг в 2018 году перенесла два инсульта. Кончину известной артистки подтвердил ее агент Харлан Болл.

Кэрол Чэннинг приобрела известность благодаря роли Лорелей Ли в бродвейском представлении «Джентльмены предпочитают блондинок». В 1964 году она сыграла роль Долли Леви в мюзикле «Хелло, Долли!».