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США обвинили украинского хакера в краже базы данных американского ведомства

Общество

Помимо украинского хакера к преступлению причастны еще восемь человек

Вашингтон, 15 января 2019, 23:20 — REGNUM  Хакер из Киева выкрал из базы данных комиссии по ценным бумагам и биржам США тысячи файлов, сообщает 15 января УНИАН.

Согласно сообщению, американские власти обвинили 27-летнего Александра Еременко из Киева и его сообщников во взломе корпоративной базы данных Edgar, которой пользуется комиссия. Хакер выкрал тысячи тестовых заявок через литовский сервер, а потом передал данные восьми трейдерам в США, России и на Украине. В результате трейдеры смогли получить незаконную прибыль, пользуясь полученной информацией на торгах.

На данный момент американская комиссия подала обвинения против девяти человек, причастных к преступлениям.

Напомним, в 2018 году по запросу США были задержаны три гражданина Украины в странах ЕС по обвинению в киберпреступлениях. Так, хакеры были задержаны в Германии, Польше и Испании.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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