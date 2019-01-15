В Екатеринбурге объявился победитель «Русского лото», выигравший 500 млн

Екатеринбург, , 22:30 — REGNUM В Екатеринбурге нашелся победитель лотереи «Русское лото», который в новогодний тираж выиграл 500 млн рублей. Об этом сегодня, 15 января, сообщают местные СМИ.

Оказалось, что 500 млн рублей выиграл 35-летний водитель Николай Мирошниченко. За выигрышем он приехал вместе со своей супругой Оксаной, которая работает вагоновожатой в трамвайном парке Екатеринбурга.

Мирошниченко рассказал, что на свой выигрыш он сперва погасит ипотеку. Также супруги собираются помочь родственникам. Часть выигрыша они намерены потратить на благотворительность. Затем супруги собираются путешествовать по всему миру. При этом семья не собирается покидать родной Екатеринбург насовсем.

Выигрышный лотерейный билет пара купила еще летом 2018 года, а затем забыла про него. Только спустя две недели после объявления о выигрыше они проверили билет и обнаружили свою победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, джекпот лотереи «Русское лото» был разыгран в ночь на 1 января. Выигрыш в один миллиард рублей поделили пополам Мирошниченко и пока еще неизвестный житель Санкт-Петербурга, который до сих пор не вышел на связь.