Русская церковь перед Варфоломеем: предчувствия 50 лет назад

Андрей Мартынов, , 20:40 — REGNUM

Один из наиболее авторитетных богословов Русского зарубежья протопресвитер Александр Шмеман (1921−1983) не боялся поднимать сложные, а зачастую болезненные темы. К ним относились разнообразные вопросы, связанные с существованием церкви в современном мире. Отец Александр неоднократно возвращался к ним в своих книгах и периодике.

Касаясь проблемы свободы в церкви, он отмечал, что традиционные на первый взгляд решения, «в двух основных ее конфессиональных редакциях — католической (с упором на церковь) и протестантской (с упором на свободу)», в реальности лишь образуют дихотомию, то есть еще более противопоставляют, а не объединяют понятия. Это обусловлено тем, что под свободой мы на самом деле подразумеваем волю падшего мира, а потому стремимся не к союзу с церковью, а к бунту против нее, богоборчеству в традиции героев Федора Достоевского (в первую очередь, подчеркивал богослов, Кириллова из «Бесов»). Подобной «трагической диалектике» Шмеман противопоставлял «подлинную диалектику свободы». Она заключается в принятии идеи, что сама церковь a priori уже есть свобода.

При этом протопресвитер не стремился замкнуться в православии или выступать только лишь апологетом церкви, не считающим уместным говорить об «ее исторических грехах и уклонениях». Шмеман отмечал, что слабо разработанные внутри церкви учения (экклезиология, пневматология) приводят к неопределенности церковных позиций по многим вопросам. Как следствие,

«те, кто пытается изучить стоящую сегодня перед нами проблему, не могут опираться на четко сформулированное православное богословское мнение».

Может быть, поэтому многие проблемы (критика Константинопольского патриархата, вопросы церковной юрисдикции) никуда не исчезли из жизни. А ведь в настоящем сборнике представлены статьи, написанные теологом между 1948 и 1967 годами.

Вот, например, слова Шмемана, написанные им в 1948 году:

«Теперь иногда принято не принимать канонов «всерьез», относиться к ним как к какому-то изжитому наследию прошлого или, еще чаще, выбирать из канонов только те, которые могут хоть как-нибудь оправдать и «узаконить» принятую заранее, и отнюдь не из канонических соображений, позицию».

Да, конечно, еще в книге Екклесиаста сказано: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Ек. 1:9), но все равно грустно от такого «вечного возвращения», пусть даже и без Фридриха Ницше.