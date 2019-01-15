В Магнитогорске срочно ищут жильё для жильцов из пострадавшей многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:52 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске чиновники пытаются временно расселить жильцов девятого и десятого подъездов многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Местных жителей, имеющих пустующее жильё, просят откликнуться, объявление размещено на официальном сайте администрации города.

Как говорится в объявлении, договоры найма жилья заключаются на месяц. Возможно продление этого срока до трёх месяцев. В квартирах при этом необходимо наличие посуды и мебели. За каждый месяц арендодатель получит компенсацию в размере 15 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек.

Власти приняли решение снести седьмой и восьмой подъезды. На время демонтажа последнего жильцов девятого и десятого подъездов решили расселить.