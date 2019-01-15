Вторник, 15 Января 2019 года
20:13:29 МСК

В Магнитогорске срочно ищут жильё для жильцов из пострадавшей многоэтажки

Общество

«Не оставайтесь в стороне», — призывают в мэрии

В Магнитогорске срочно ищут жильё для жильцов из пострадавшей многоэтажки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Квартира

Магнитогорск, Челябинская область, 15 января 2019, 19:52 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске чиновники пытаются временно расселить жильцов девятого и десятого подъездов многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Местных жителей, имеющих пустующее жильё, просят откликнуться, объявление размещено на официальном сайте администрации города.

Как говорится в объявлении, договоры найма жилья заключаются на месяц. Возможно продление этого срока до трёх месяцев. В квартирах при этом необходимо наличие посуды и мебели. За каждый месяц арендодатель получит компенсацию в размере 15 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек.

Власти приняли решение снести седьмой и восьмой подъезды. На время демонтажа последнего жильцов девятого и десятого подъездов решили расселить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить