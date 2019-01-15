Премьер-министр Италии: если не решить проблему миграции, ЕС будет разрушен

Рим, , 19:11 — REGNUM Европа рискует «обвалиться» под грузом нерешенной проблемы миграции, заявил во время своего официального визита в Нигер во вторник, 15 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

В последние месяцы в Европе декларируют «новые принципы» по вопросу о миграции, но реальных изменений в масштабах континента не происходит. Если ситуация не изменится, угроза развала ЕС станет «очень конкретной», подчеркнул Конте.

Ранее в ходе своего визита в Нигер премьер-министр Италии отметил, что страны ЕС и Африки должны вместе бороться с причинами «экономической миграции», а не только с ее последствиями. Евросоюз, по словам Конте, должен вкладывать больше средств в фонды поддержки развития африканских стран.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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