Раненных в Ингушетии полицейских отправили в Чечню и в Москву

Магас, , 19:01 — REGNUM Принято решение о дальнейшем лечении раненных в Ингушетии полицейских. Одного из них переправят 19 января в Москву. Он будет проходить лечение в главном клиническом госпитале МВД России. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе правоохранительного ведомства.

«Младшему лейтенанту полиции Хамхоеву А. была проведена первичная хирургическая обработка ран правого плеча и спины. В связи с тем, что медицинские работники оценивают его состояние как средней тяжести, управлением медицинского обеспечения МВД России было принято решение о его дальнейшей госпитализации 19 января в главный клинический госпиталь МВД России в город Москву для оказания высококвалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении МВД.

Второй раненый сотрудник полиции переправлен для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в Чечню. По информации ТАСС, его лечением и реабилитацией займутся в госпитале в Ханкале.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Ингушетии неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором передвигались четверо сотрудников МВД и один житель республики, не являющийся полицейским. При этом были ранены трое стражей порядка. После госпитализации и проведения операций один из пострадавших скончался. Состояние двоих других оценивается как средней степени тяжести.

Читайте также: Полицейского, раненного при нападении в Ингушетии, доставят в Москву

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия». Вероятной причиной нападения называется покушение на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД РИ Ибрагима Эльжаркиева. Стоит отметить, что во время обстрела машины он не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими