В столице Киргизии предлагают закрыть компьютерные клубы

Бишкек, , 19:01 — REGNUM Спикер Бишкекского городского парламента Жаныбек Абиров предлагает закрыть все компьютерные клубы, работающие в столице Киргизии. Об этом он заявил сегодня, 15 января, выступая на заседании парламентской комиссии по социальным вопросам.

По его словам, такие развлекательные заведения нужно запретить — так же, как ранее запретили казино.

«Надо, как с казино, волевым решением закрывать клубы. Но тогда мы должны дать детям что-то другое», — подчеркнул глава столичного парламента.

При этом Абиров обратился к вице-мэру Асель Куламбаевой с предложением проработать вопрос создания условий для детей в библиотеках.

«Помещения пустуют. Книги никто не читает. Здесь нужен креативный подход со стороны молодежи. Отдайте молодым творческим коллективам. Пусть будут площадки для встреч с молодыми писателями, поэтами, художниками, культурные мероприятия», — пояснил он свою позицию.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 1 января 2012 года, в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. С тех пор в стране были официально закрыты все казино и залы игровых автоматов.

А с 13 апреля 2015 года в республике также запретили организацию и деятельность игорных заведений, к которым относятся букмекерские конторы и тотализаторы.

Отметим, что в мае 2016 года министерство экономики Киргизии предложило возобновить работу игорных заведений на территории Иссык-Кульской области и близ столичного аэропорта «Манас», сославшись на то, что это обеспечит поступление в бюджет дополнительных $200 млн (более 13,4 млрд рублей). Но инициатива не нашла поддержки у населения страны.