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Резиденцию экс-губернатора Владимирской области будут сдавать VIP-персонам

Общество

Владимирская администрация надеется заработать на резиденции бывшего главы региона

Резиденцию экс-губернатора Владимирской области будут сдавать VIP-персонам
Иллюстрация: Avo.ru
Резиденция экс-губернатора Владимирской области

Владимир, 15 января 2019, 19:00 — REGNUM  Резиденция экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой будет сдаваться в аренду. Такое решение принял глава региона Владимир Сипягин, который 15 января провел экскурсию для журналистов, сообщила пресс-служба администрации. В резиденции бизнесмены смогут проводить съезды, конференции и другие мероприятия. По словам губернатора, он надеется, что в этом случае затраты на содержание комплекса уменьшатся с 520 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц.

«Областная администрация будет предлагать размещаться здесь VIP-персонам коммерческих структур, инвесторам и бизнес-партнёрам на время проведения во Владимирской области съездов, конференций, семинаров и других крупных деловых мероприятий. Кроме того, в случае необходимости комплекс предполагается использовать для проживания охраняемых государственных лиц», — сообщили в пресс-службе администрации.

Стоимость полной аренды составит около 106 тыс. рублей в сутки. Арендовать ее можно будет по предварительным заявкам. В администрации рассчитывают, что расходы на содержание резиденции сократятся, а в перспективе она начнет приносить прибыль.

ИА REGNUM отмечает, что резиденции находится в микрорайоне Юрьевец Владимира. В ней жила бывший губернатор Светлана Орлова, которая в сентябре 2018 года проиграла выборы главы области во втором туре.

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