Вторник, 15 Января 2019 года
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Caritas: в Риме – 100 тысяч малообеспеченных семей

Общество

Столица Италии «стареет и беднеет»

Рим, 15 января 2019, 18:48 — REGNUM  По данным католической благотворительной организации Caritas, более 100 тысяч семей в Риме относятся к категории малообеспеченных, передает Il Messaggero во вторник, 15 января.

Столица Италии, в которой, по официальным данным, живут чуть менее трех миллионов человек, быстро стареет и беднеет, отмечают в организации.

За последние десять лет количество семей, в которых обеспечен работой лишь один человек, выросло в полтора раза, а число семей, в которых ни один человек не получает ни зарплаты, ни пенсии, превысило 100 тысяч.

По данным городского бюро статистики, в Риме около 125 тысяч семей получают совокупный доход менее 25 тысяч евро в год.

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Экономика Италии
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