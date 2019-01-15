Подозреваемый Италией в терроризме Баттисти попросил учесть его возраст

Рим, , 18:41 — REGNUM Чезаре Баттисти, ранее арестованный в Италии за терроризм и убийства, бежавший из тюрьмы и почти 40 лет спустя возвращенный на родину из Южной Америки, в своем первом разговоре со следователями попросил проявить к нему снисхождение, передает Il Giornale во вторник, 15 января.

Баттисти отметил, что ему уже 64 года, почти 38 из которых он провел в бегах за пределами Италии. Кроме того, он заявил, что его взгляды «значительно изменились».

Баттисти был возвращен в Италию 14 января. Ранее он был лишен права на убежище в Бразилии, пытался скрыться в Боливии, но был выдан Италии. Он обвиняется в одном убийстве и причастности еще к трем, ему грозит пожизненное заключение. Побег из итальянской тюрьмы он совершил в 1981 году.

Вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини пообещал вернуть в Италию вслед за Баттисти еще «несколько десятков» осужденных за преступления, совершенные в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства.

Читайте также: Вслед за Баттисти в Италию намерены вернуть одного из убийц Альдо Моро