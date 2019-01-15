Курское предприятие поймали на загрязнении реки Сейм сточными водами

Курск, , 18:39 — REGNUM В Курске активисты уличили муниципальную ресурсоснабжающую организацию в загрязнении реки Сейм и доказали, что в регионе не обеспечивается контроль качества очистки стоков. Как сообщила пресс-служба ОНФ, теперь за качеством очистки вод будут следить специалисты регионального Росприроднадзора.

Ресурсоснабжающая организация сбрасывает сточные воды в Сейм, так как имеет разрешение регионального департамента экологической безопасности и природопользования. Замеры уровня загрязнения компания тоже производит сама — в собственной аккредитованной лаборатории. Нарушений организация не выявила, но общественники обратились за независимой экспертизой в местный филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЦФО.

Исследования показали, что концентрация некоторых веществ в стоках после биоочистки превышает допустимые показатели, но не оказывает негативного воздействия на реку.

«Независимая оценка показала ошибки в работе аккредитованной муниципальной лаборатории. Но важно, чтобы органы власти контролировали установку очистных сооружений для сточных вод на предприятиях. Тогда ресурса очистных сооружений в Курске хватит на более долгий срок. Экологическое сознание необходимо формировать, начиная с детского сада, когда мы говорим о новых поколениях. У нынешних бизнесменов, чье производство оказывает воздействие на нашу природу, экологическая ответственность заключается в установке систем очистки отходов производства», — заявил активист ОНФ Артём Белоконь.

Росприроднадзор оштрафовал организацию на 90 тысяч рублей и обязал к лету 2019 года устранить найденные нарушения. По данным общественников, предприятие уже подготовило проект реконструкции очистных сооружений и собирается реализовать его в 2019 и 2020 годах.