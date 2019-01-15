Контракт на рекультивацию полигона в Чехове заключат в мае 2019 года

Красногорск, , 18:52 — REGNUM Контракт на выполнение рекультивации полигона ТКО «Кулаковский» в Чехове планируется заключить в мае 2019 года. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Московской областной думы по итогам выездного заседания комитета регионального парламента по экологии и природопользованию.

«На сегодняшний день планируемый срок заключения контракта на выполнение работ по рекультивации полигона — май 2019. Важно сейчас выбрать подрядчика, чтобы рекультивация прошла в установленные проектом сроки, отвечала всем современным требованиям, чтобы полностью исчезли запахи», — заявила председатель профильного комитета Алла Полякова.

Напомним, согласно решению губератора Московской области Андрея Воробьева, полигон был закрыт 1 сентября 2017 года. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию с ООО Институт «Газэнергопроект».

В настоящий момент на объекте завершены работы по перекрытию тела грунтами. Кроме того, еженедельно на территории, прилегающей к полигону, производятся замеры на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Финансирование рекультивационных работ на полигоне будет производиться в рамках проекта «Чистая страна». Субвенции в размере 1,2 млрд рублей поступят из трёх источников — федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Согласно проектной документации, рекультивацию проведут в два этапа: технический и биологический.

Как сообщало ИА REGNUM, для работ по рекультивации полигонов твёрдых бытовых отходов в Московской области региональные власти планируют привлечь порядка 20 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

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