В Екатеринбурге бывший чиновник осуждён на 5 лет колонии

Екатеринбург, , 18:16 — REGNUM В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд вынес приговор бывшему сотруднику отдела потребительского рынка районной администрации. 38-летний гражданин признан виновным в совершении преступлений по трём статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении СКР.

Экс-чиновник признан виновным в мошенничестве и получении взяток. Суд пришёл к выводу, что четыре преступных эпизода относятся к периоду с июня 2014 по август 2017 года. В частности, получил от двоих бизнесменов взятки за незаконное бездействие. Также следствие установило его причастность к мошенничеству.

Суд назначил подсудимому пять лет общего режима. Кроме того, на два года ему запрещено занимать государственные и муниципальные должности.