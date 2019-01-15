Вторник, 15 Января 2019 года
18:44:39 МСК

В Екатеринбурге бывший чиновник осуждён на 5 лет колонии

Общество

Его признали виновным по трём статьям Уголовного кодекса

Екатеринбург, 15 января 2019, 18:16 — REGNUM  В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд вынес приговор бывшему сотруднику отдела потребительского рынка районной администрации. 38-летний гражданин признан виновным в совершении преступлений по трём статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении СКР.

Экс-чиновник признан виновным в мошенничестве и получении взяток. Суд пришёл к выводу, что четыре преступных эпизода относятся к периоду с июня 2014 по август 2017 года. В частности, получил от двоих бизнесменов взятки за незаконное бездействие. Также следствие установило его причастность к мошенничеству.

Суд назначил подсудимому пять лет общего режима. Кроме того, на два года ему запрещено занимать государственные и муниципальные должности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить