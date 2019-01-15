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Глава владимирских следователей ушел в отставку

Общество

Александр Еланцев возглавлял региональное управление СКР семь лет

Владимир, 15 января 2019, 17:56 — REGNUM  Руководитель СУ СК РФ во Владимирской области Александр Еланцев ушел в отставку. Об этом 15 января сообщила в пресс-службе ведомства. Он возглавлял управление с 2011 года.

«Боевой офицер, проходивший службу и в «горячих» точках, настоящий генерал, — так в нашем коллективе называют Александра Васильевича Еланцева. Искренне желаем ему здоровья, благополучия, а главное — получить достойное применение жизненному и профессиональному опыту», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Еланцев возглавлял следственное управление с 2011 года. В конце декабря СМИ сообщили об отставке руководителя следователей, однако в пресс-службе ведомства информацию не подтверждали.

Отметим, что в мае 2018 года Александр Еланцев получил выговор от главы федерального СКР Александра Бастрыкина. В частности, отмечалось, что во Владимирской области в первом квартале 2018 года была «невысокая активность» по приему граждан главой регионального следственного управления.

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