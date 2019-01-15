Декриминализация 282: в Петербурге закрыли дело о перепосте анекдота

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 15 января, прекратил уголовное преследование в отношении петербуржца Эдуарда Никитина. Он обвинялся по части 1 «экстремистской» статьи 282 УК РФ за перепост в 2015 году на странице «ВКонтакте» карикатуры и анекдота. Однако в связи с частичной декриминализацией этой статьи совершенное Никитиным деяние перестало считаться уголовным преступлением, если оно произошло у человека впервые.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в ходе следствия и суда было установлено, что Никитин разместил на своей странице графические изображения с комментариями к ним, которые, по заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки унижения достоинства человека и группы лиц. Объектом унижения стали лица по признаку государственной принадлежности — россияне, по национальной принадлежности — русские. Также были найдены признаки пропаганды неполноценности человека и группы лиц по тем же самым признакам.

Однако в связи со вступлением в силу новой редакции статьи 282 УК РФ вменяемое Никитину общественно-опасное деяние отныне является уголовно наказуемым преступлением только при наличии привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Такого привлечения у подсудимого не было.

В связи с этим суд прекратил уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Никитина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд прекратил уголовное дело в отношении языческого жреца Владимира М. Его обвиняли по части 1 статьи 282, инкриминируя два поста на его странице «ВКонтакте». Они были размещены осенью 2016 года.

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Двух жителей Барнаула, Марию Мотузную и Андрея Шишерина, с которых началось заведение ряда уголовных дел за репосты, исключили из списка экстремистов — также в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Марию Мотузную обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за девяти картинок на её странице, которые, по мнению правоохранителей, направлены на возбуждение ненависти либо вражды. Причиной обвинения Андрея Шишерина стали мемы на религиозную тематику: ему вменяли экстремизм и нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

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В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. Теперь следствие не может возбуждать уголовное дело в отношении лиц, впервые нарушивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.