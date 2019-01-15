Минздрав Украины: в двух областях наблюдается эпидемия гриппа

Киев, , 17:43 — REGNUM В двух областях Украины заболеваемость гриппом превысила эпидемиологический порог, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 15 января «Укринформ».

По ее словам, если брать ситуацию по всей стране, то заболеваемость гриппом на Украине в целом ниже на 13%.

«Но есть две области, где есть эпидемия гриппа — это Киевская и Житомирская области», — добавила Супрун.

Она отметила, что в стране против гриппа вакцинированы более 155 тыс. человек, а в аптеках «достаточно вакцин».

Напомним, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на Украине очень серьезная. Так, в конце декабря эпидемиологический порог был превышен в восьми областях, а за прошлую неделю в Херсонской области количество больных гриппом и ОРВИ выросло на 18,1%.