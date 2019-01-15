Кадыров объявил 2019 год в Чечне Годом здравоохранения

Грозный, , 17:26 — REGNUM Сфера здравоохранения остается приоритетной для органов власти Чеченской Республики уже в течение не одного года. В целях улучшения качества медицинских услуг в регионе наступивший 2019 год объявлен Годом здравоохранения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в течение года в регионе будет открыто несколько значимых лечебных учреждений. Так, на март 2019 года запланировано открытие медико-диагностического центра «Аймед». Как отметил Кадыров, реализованный в Грозном инвестпроект станет одним из самых передовых медучреждений республики.

В центре будет установлен единственный на Северном Кавказе цифровой трёхтесловый магнитно-резонансный томограф, который будут обслуживать одни из самых лучших специалистов России. Кроме того, в Чечне планируется в 2019 году открытие городской больницы №4 с родильным и поликлиническим корпусами, а также психиатрических лечебниц в селах Самашки и Дарбанхи.

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Стоит отметить, что Чечня стала одним из двух субъектов Российской Федерации, наряду с Кабардино-Балкарией, жители которых меньше всего обращаются за помощью к врачам. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году число жителей Чеченской Республики, обратившихся к врачам, составило около 112 тыс. человек на 100 тыс. населения, при том что в среднем в России этот показатель составил 160 тыс. человек на 100 тыс. населения.

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