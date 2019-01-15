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Главной машиной в кортеже Медведева стал лимузин Aurus

Общество

Именно на автомобиле Aurus глава правительства прибыл на Гайдаровский форум

Москва, 15 января 2019, 17:19 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с нового года пользуется лимузином российского производства Aurus, сообщил пресс-секретарь Олег Осипов, пишет 15 января «Российская газета».

Именно на автомобиле Aurus глава правительства прибыл на Гайдаровский форум в Москве. Мероприятие проходит в здании РАНХиГС.

Впервые, по словам пресс-секретаря, Медведев использовал Aurus в Рождество, он приехал на нём на службу в Храм Христа Спасителя.

Автомобили Aurus используются в кортеже президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА, Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме анонсировал появление в России механизма «регуляторной гильотины» для поддержки предпринимателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев анонсировал введение механизма «регуляторной гильотины»

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