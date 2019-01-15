В Италии открыли онлайн-университет для беженцев

Рим, , 17:03 — REGNUM В Италии создан первый в мире онлайн-университет для беженцев, передает Agenzia Italia во вторник, 15 января.

В настоящий момент в вузе числятся 480 студентов в возрасте от 18 до 34 лет, живущих в лагерях беженцев на территории нескольких стран, от Германии и Италии до Ливана и Турции. Разработанное в вузе бесплатное приложение для изучения итальянского языка загрузили в свои смартфоны более 12 тысяч граждан.

С университетом сотрудничают и некоторые бывшие преподаватели ближневосточных вузов, прекративших работы из-за войн. Обучение в университете бесплатное. Предусмотрены онлайн-курсы по различным инженерным специальностям, экономике, языкам.

Представители руководства вуза рассказали журналистам, что идея его создания пришла к ним в 2015 году, когда резко вырос поток беженцев и мигрантов в Италию. Недопустимо, чтобы европейские страны помогали этим гражданам (у многих из которых уже есть серьезное образование) только с едой и местом для ночлега, отметили в вузе.