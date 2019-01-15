Новая разметка на московских дорогах ликвидирует «узкие места»

Москва, , 16:55 — REGNUM В 2019 году планируется ускорить движение на 50 улиц Москвы при помощи переразметки, сообщил 15 января вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

В 2018 году за счёт сужения полос удалось увеличить их количество на 54 магистралях Москвы.

«На этих магистралях ликвидированы узкие места. Нам удалось ускорить движение без капитальной реконструкции дорог и с минимальными затратами», — заявил Ликсутов.

За счёт принятых мер пропускная способность на этих улицах повысилась от 10 до 50 процентов.

Например, на Кутузовском проспекте благодаря переразметке избавились от «бутылочного горлышка», на Рублевском шоссе в сторону области прибавили пятый ряд.

Кроме того, в 2018 году в Москве появились 11 новых разворотов на магистралях.