На издателей Red Dead Redemption 2 подали в суд из-за персонажей игры

Нью-Йорк, США, , 18:07 — REGNUM «Национальное детективное агентство Пинкертона» подало иск на игровое издательство Take-Two Interactive за наличие в игре Red Dead Redemption 2 двух представителей агентства. Take-Two, в свою очередь, подали встречный иск, сообщает The Verge.

Персонажи игры Эндрю Милтон и Эдгар Росс — главные антагонисты Red Dead Redemption 2 и члены агентства Пинкертона. Ранее Pinkerton Consulting & Investigations уже просили Take-Two оплатить использование этих персонажей в игре. Представители агентства считают, что персонажи вызывают ассоциацию с реальным Пинкертоном (известный американский сыщик).

Издательство Take-Two выслало агентству встречный иск и заявило, что все персонажи являются частью исторической среды Red Dead Redemption 2. Также издательство отметило, что «Национальное детективное агентство Пинкертона» сыграло важную роль в развитии Америки и без проблем фигурирует во многих произведениях.

Напомним, что ранее разработчики Red Dead Redemption Online добавили в игру праздничное обновление. В рамках этого ивента все игровые пианисты начали исполнять популярные рождественские песни. Среди них: Deck the Halls, Silent Night, Joy to the World и Good King Wencelas.

