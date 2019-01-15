Сеул, , 17:11 — REGNUM В январе корейский оператор сотовой связи LG U Plus запустит новую услугу «визуальный счёт», сообщает YTN.

Визуальный счёт — услуга компании, представляющая собой 2-х минутное видео, в котором будет объяснена ключевая информация, часто запрашиваемая абонентами. Например не только счет за связь, который нужно оплатить, но и тарифный план, подключенные услуги.

Компания LG U Plus правила сопоставительный анализ подобных услуг от британского оператора связи Vodafone и американской транснациональной телекоммуникационной компании AT&T, которые успешно функционируют в данных странах. Кроме того представители компании сообщили, что ожидают более 1000 запросов в день, связанных с получением информации о затратах абонента.