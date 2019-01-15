Синоптик указал, где самый толстый лед в Петербурге перед Крещением

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Самый безопасный лед в Петербурге накануне крещенских купаний находится в районе Зеленогорска и Сестрорецка в Курортном районе. Об этом сообщил 15 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Колесов напомнил, что погода в январе в Петербурге была достаточно теплой, средняя температура балансирует около отметки в минус 3 градуса.

«Постоянно идет снег, нет сильных морозов. Это сказалось на состоянии льда по всей территории. Если все мелкие речки замерзли, когда воздух похолодал до минус 5, то Неве, ладожской воде это не дало смерзнуться», — пояснил Колесов.

По словам специалиста, Нева покрыта ледяной коркой до деревни Новосаратовка в Ленобласти, но пока синоптики не могут констатировать факт, что река полностью встала.

Колесов отметил, что 17 января в Петербурге ожидают влияние циклона, усиление юго-западного и южного ветра тоже повлияет на состояние ледяной поверхности.

«Наиболее надежно выходить на лед — вдоль всей Невской Губы на территории Петербурга — в районе Ломоносова до 2 км, Лисьего носа — до 6 км, Зеленогорска-Сестрорецка — полоса вдоль берега в от 2 до 7 км, толщина льда там составляет около до 30 см. Остальная территория — толщина льда не превышает 10−15 см, что очень немного», — предостерег Колесов.

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