В Италии пресекли бизнес по доставке мигрантов: 3000 евро за место в лодке

Палермо, Италия, , 16:01 — REGNUM Правоохранительные органы Италии пресекли деятельность международной преступной группы по доставке в Италию нелегальных мигрантов, передает Il Giornale во вторник, 15 января.

Были задержаны 14 руководителей и участников группы. Стоимость организованных переездов из Туниса на Сицилию составляла для каждого «беженца» (на самом деле — экономического мигранта) до 3000 евро за рейс.

Перевозчики пользовались надувными лодками с подвесными моторами, рассчитанные на 10−15 «пассажиров». При этом возили в лодках не только мигрантов, но и контрабандные сигареты.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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