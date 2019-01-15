Вторник, 15 Января 2019 года
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Две трети граждан Италии хотели бы уйти в отпуск на год

Общество

32% итальянцев говорят о наличии постоянного стресса

Рим, 15 января 2019, 15:50 — REGNUM  65% граждан Италии хотели бы провести так называемый «субботний год», то есть уйти в отпуск на такой срок, сообщает во вторник, 15 января, информагентство ANSA со ссылкой на исследование Airbnb.

Одной из основных причин желания уйти в длительный отпуск является постоянный стресс. О наличии такого стресса свидетельствуют 32% граждан. В целом ряде европейских стран этот показатель еще выше: постоянный стресс ощущают 37% французов, 34% немцев и 33% испанцев.

При этом в Италии — один из самых низких показателей числа граждан, которые уже брали длительный отпуск: лишь 11%. Каждый третий опрошенный заявил, что в случае получения права на «длинные каникулы» провел бы их, не покидая Италии.

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Зарубежная хроника
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