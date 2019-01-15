Россия созрела для «Партии Зелёных»

Александр Халдей, , 17:28 — REGNUM

В России к экологическому движению всегда относились насмешливо. Кем только не были экологи в России — и чудаками, и несистемной оппозицией, и реальной пятой колонной, собирающей под своим крылом грантоедов из «Яблока» Явлинского и армию истеричных тёток, воюющих против открытия православных храмов и, по сути, в скрытом виде проводящих линию глобального оккультного движения «Нью Эйдж».

В Европе «Партия Зелёных» — это люди Гринписа, плотно сидящие на финансировании американских НКО, через которые англосаксонские банкирские семьи решают проблемы устранения в Европе конкурентоспособной ядерной энергетики.

Движение экологов в перегруженном промышленностью мире всегда позиционирует себя вне политики, но на самом деле является важным политическим инструментом, цель которого — сбор вокруг себя определённого слоя городских обывателей, которых в политику можно вовлечь только на формально неполитической теме. Экологам не до «измов», они так глубоко не думают, им елочки и речки да чистый воздух важны. Чем не тема для консолидации огромных обывательских масс потребителей больших мегаполисов?

Но более умные понимают, что елочки и речки — это тема земельных наделов и размещения производств. То есть это тема лоббирования интересов крупных корпораций. А за крупными корпорациями стоят крупные деньги. А у крупных денег всегда есть хозяева. И тут вопрос — кто эти хозяева? В каких странах живут? На каком языке говорят и думают? В какие церкви ходят? Какому Богу молятся? И Богу ли вообще? Как смотрят на большую политическую карту мира? С какой стороны государственной границы?

Оргоружие — это умение любую организацию типа общества филателистов превратить в оружие против соперников. Чем «Партия Зелёных» не оружие? Если любой предмет можно превратить в оружие, то тем более оружием можно сделать любое собрание людей по интересам.

То есть экологическое движение — это средство нейтрализации крупным капиталом политической активности политически незрелой части населения, которую могут увлечь за собой профессиональные идейные политические движения. С появлением капитализма в России возникла задача деполитизации политизируемого в условиях кризиса населения, которое не должно дозреть до перехода от экономических требований к политическим.

Под деполитизацией понимают, в первую очередь, недопущение попадания электората под влияние левых. Влияние либералов, правых всех цветов и разновидностей как раз именно под флагом деполитизации и реализуется. Либерализм прячет свой политический язык под видом бытового, неполитического. Он говорит не о прибавочной стоимости и конфликте Труда и Капитала, ренте двух видов и диалектических противоречиях социальный укладов, он говорит как раз о речках, елочках, воздухе и прочем.

Но чистый воздух — это огромные вложения в очистные сооружения. Это особые технологии. А тот, кто их навяжет конкуренту, уклоняясь от них сам, тот в выигрыше, так как у конкурента вырастут затраты и упадёт производительность. Можно сделать безотходную технологию цементных заводов, без пылегазовых выбросов, но тогда упадёт производительность. Со всеми вытекающими последствиями для уровня себестоимости и цены. Это уменьшает долю на рынке. То есть это уже инструмент конкурентной борьбы в бизнесе. Не случайно Киотский протокол навязывается США всему миру и при этом не выполняется ими самими. Движение экологов давно организовано крупным капиталом в интересах крупного капитала.

Но капитал бывает разным — бывает своим, национальным, а бывает и чужим, глобальным или другой национальности. Каков капитал, таковы и цели экологического движения. Первая задача капитала — с помощью зелёных не допустить попадания людей в профсоюзы и левые партии. Вторая задача — направить силу движения против отраслей конкурентов. Говоря военным языком, в Европе «Партия Зелёных» — это такой фальшивый партизанский отряд, созданный для вылова всех желающих примкнуть к настоящим партизанам. Скрытая проамериканская сила.

Не случайно в США микроскопическая «Партия Зелёных» создана в 1980-м году, когда в Европе экологическое движение уже вовсю заседало в парламентах и закрывало угольную и ядерную энергетику, а зарегистрирована «Партия Зелёных» в США и вовсе в 2001 году. С тех пор о ней никто не слышал. Чего не сказать о Европе.

В России с 1993 года были предприняты разные попытки создать экологическое движение, вырвав его из-под влияния западных НКО. В Екатеринбурге было создано экологическое движение «Кедр», где обкатывали конструктивный облик зелёного движения. В 2005 году «Союз Зелёных России» возник после скандалов вокруг принятого Лесного кодекса. Выяснилось, что отсутствует лоббистская организация, способная мощно отстаивать интересы тех сфер бизнеса, у которых нет сильного политического ресурса, но есть амбиции в дележе ресурсной базы. Первой задачей «Союза Зелёных» было вырвать экологическую тему из рук плотно ориентированных на Запад представителей «Яблока».

В 2012 году В. Фетисов и О. Митволь создают «Альянс зелёных» — экологическое движение на социал-демократической базе. В 2017 году, после серии попыток создания и закрытия разных «зелёных» альянсов, Российская экологическая партия «Зелёные» под руководством Анатолия Панфилова объединилась с ОНФ в борьбе за организацию прозрачности в деле утилизации отходов и вывода «мусорного бизнеса» из коррупционной тьмы. Однако поняв, что ресурса этой партии не хватает, в дело вступили игроки самого высокого уровня.

Когда Сергей Иванов переходил из администрации президента на тему экологии, многие не поняли, насколько важно данное направление в российской политике. Тема подмосковных свалок взорвалась скандалом вокруг подмосковного губернатора Воробьёва. Потом возник такой же конфликт в Ядрово. Потом тема свалок пошла просто потоком. К теме мусора добавилась тема Томского ГОКа, Челябинска и Красноярска, где дело кончилось отставкой губернатора. Все эти проблемы Владимир Путин решал «в режиме ручного управления». Выяснилось, что имеющиеся институты не в состоянии справляться с конфликтом интересов могущественных лоббистов.

Кроме того, возникла острая проблема переформатирования российской политической системы, где выяснилось несоответствие имеющихся политических партий запросам общества на перемены. Проблема возникновения конструктивных умерено популистских парламентских партий, пользующихся доверием населения и имеющих рычаги влияния на бизнес, то есть превращенных в мощную структуру управления с координацией на уровне руководства страны, встала во весь рост.

В прошлом все попытки создать реальное экологическое движение носили узкий предвыборный контекст. Партии создавались исключительно под выборы, и о них забывали сразу после их окончания. Тем более, что «Единая Россия» не оставляла никому никаких шансов на перехват повестки.

Однако сейчас стало так, что ресурс «Единой России» после пенсионной реформы сильно растаял, а клубок проблем в экономике с экологической подкладкой вырос. С перспективой трансферта власти и предшествующими им местными выборами, где ожидаются серьёзные проблемы у партии власти, перспектива «Партии Зелёных» как альтернативы КПРФ просматривается вполне реально. Она способна занять нишу социал-демократической партии, отсутствующей в России.

Надо прямо сказать, что движение зелёных в России будет таково, каков будет национальный российский капитал. Если он останется компрадорским, то движение зелёных станет инструментом лоббирования интересов западных ТНК. Власти в таком случае это будет неинтересно, так как разойдётся с политикой на укрепление суверенитета. В этом случае движение зелёных останется в маргинальном состоянии.

Но если российский капитал покажет себя с хорошим инстинктом самосохранения, пройдёт прозападную ломку как детскую болезнь и поменяет змеиную компрадорскую шкуру на национальную одежду, движение зелёных может попасть в центр пересечения национальных интересов государства, общества и капитала. Став орудием решения серьёзных конфликтов прежде всего в интересах страны и общества, оно получит отличную политическую перспективу.

Если понимать, что сейчас заканчивается переходный период существования остаточных структур прежнего советского социума и идёт формирование структур новых, с новым поколением, не знавшим СССР, то «Партия Зелёных» вполне может стать одним из несущих элементов устойчивой политической конструкции будущей России.