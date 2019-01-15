В 11 школах Южной Кореи появятся «игровые уголки»

Сеул, , 15:51 — REGNUM В 11 государственных начальных школах Южной Кореи появятся «игровые уголки», сообщает YTN.

С нового семестра еще в 11 начальных школах Южной Кореи начнут функционировать «игровые уголки», в которых дети смогут учиться, играя по 30 минут в течение учебного дня.

По сообщению источника, данный проект поддержало 36 школ.

Seoul Metropolitan Office of Education поддержит 11 школ начального образования: выделит по 5 млн вон (~$4472,5) каждой для создания модели личностного развития и образования в форме игры.

Игровой уголок «Let's play in the school» представляет собой игровую площадку и оборудование, на которой дети смогут играть по 30 минут в течение всего учебного дня.

Кроме того данная программа позволяет развивать у ребенка творческие способности и сотрудничество между сверстниками.