В Киргизии хотят запретить называть алкоголь именами героев эпоса «Манас»

Бишкек, , 15:27 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о введении запрета на использование в наименованиях алкогольной продукции имен положительных героев эпоса «Манас» — Maнacа, Бaкaя, Ceмeтeя, Каныкей и Ceйтeка. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

По мнению автора законопроекта, депутата Тазабека Икрамова, сейчас в республике назрела «необходимость в поднятии уровня идеологии и сознания населения, и проведении работы в воспитательной системе — в отношении к исконным святыням киргизов».

"У людей через название алкогольных напитков стали превалировать совершенно другие ценности. Завуалирована подмена образа вредного для здоровья продукта положительным образом какой-либо известной личности, имеющей авторитетное значение для граждан, покупателей и потребителей. Наименование спиртных и табачных изделий меняет идеологию молодежи, и не несет за собой ни каких воспитательных целей», — поясняет свою позицию по этому вопросу парламентарий.

Также депутат Икрамов подчеркнул, что введение запрета на использовании имен героев эпоса «Манас» в названиях алкогольной продукции не приведет к социальным, экономическим, правовым, правозащитным, гендерным, экологическим или коррупционным последствиям и не повлечет дополнительных финансовых затрат из госбюджета.

ИА REGNUM напоминает, что «Манас» — это крупнейший киргизский эпос, посвященный жизни и подвигах легендарного батыра (богатыря) Манаса и членов его семьи, объединивших киргизов.

Эпос «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире — он в 20 раз больше «Одиссеи» и «Иллиады», в 5 раз больше «Шах-намэ» и более чем в 2 раза длиннее индийского «Махабхарат».

Отметим, что власти Киргизии планировали с 2012 года ввести в школах новый учебный предмет — «Манасоведение». Однако в итоге эта инициатива не нашла поддержки у общественности, и теперь киргизстанские школьники изучают эпос «Манас» только в рамках предмета «Литература».