Белвью, США, , 15:49 — REGNUM Многопользовательская коллекционная карточная игра Artifact установила новый антирекорд. По данным сервиса Steam, 14 января в игре одновременно находилось менее двух тысяч игроков.

За день до этого онлайн Artifact составлял чуть более четырёх тысяч человек. Исходя из данных Steam, количество активных пользователей неизбежно падает каждый день. За последний месяц игра потеряла 52% игроков. Специалисты связывают падение онлайн с неудобной системой монетизации в Artifact, которая отпугивает игроков.

Напомним, что 1 декабря Artifact подвергли резкой критике после новости о том, что количество проданных карт в игре преодолело отметку в 6 млн. Пользователи социальных сетей указали на то, что компания Valve и так зарабатывает крупные суммы денег, но благодаря наивным игрокам заработает ещё больше.

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