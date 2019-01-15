Вторник, 15 Января 2019 года
15:49:40 МСК

Карточная игра Artifact установила новый антирекорд

Общество

В проект одновременно играло мене двух тысяч игроков

Белвью, США, 15 января 2019, 15:49 — REGNUM  Многопользовательская коллекционная карточная игра Artifact установила новый антирекорд. По данным сервиса Steam, 14 января в игре одновременно находилось менее двух тысяч игроков.

За день до этого онлайн Artifact составлял чуть более четырёх тысяч человек. Исходя из данных Steam, количество активных пользователей неизбежно падает каждый день. За последний месяц игра потеряла 52% игроков. Специалисты связывают падение онлайн с неудобной системой монетизации в Artifact, которая отпугивает игроков.

Напомним, что 1 декабря Artifact подвергли резкой критике после новости о том, что количество проданных карт в игре преодолело отметку в 6 млн. Пользователи социальных сетей указали на то, что компания Valve и так зарабатывает крупные суммы денег, но благодаря наивным игрокам заработает ещё больше.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Fallout 76 появилось «народное ополчение» против нечестных игроков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить