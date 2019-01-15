Первая январская оттепель пришла в Москву

Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве после январских холодов значительно потеплело. Сегодня, 15 января, столбики термометров поднялись до отметки +1 градус. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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В утренние часы температура воздуха ещё была отрицательной — 1 градус. Однако уже завтра, 16 января, вновь похолодает — до минус 5−7 градусов. Плюсовых температур на текущей неделе, согласно прогнозам, синоптиков, больше не ожидается.

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Во вторник, 15 января, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, о грядущем повышении температуры воздуха метеорологи сообщали ранее. Ожидалось, что уже 14 января в Москве столбик термометра ночью днём поднимутся до +2… +3 градусов, что гораздо выше климатической нормы.

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