В Гданьске объявлен траур по убитому мэру Адамовичу

Гданьск, Польша, , 15:20 — REGNUM В польском городе Гданьске объявлен траур в связи с убийством мэра Павла Адамовича. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Магдалена Скорупка-Качмарек, передает PAP.

В городе отменены развлекательные мероприятия. Траур продлится до дня похорон.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил трехдневный траур в Варшаве. Во многих городах Польши, включая столицу, Познань, Краков, Белосток, Вроцлав состоялись траурные митинги. В Гданьске жители собрались в центре города.

Общенациональный траур будет объявлен в Польше в день похорон Павла Адамовича. Он находился на посту мэра Гданьска более 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января вооруженный ножом мужчина напал на 53-летнего Адамовича во время благотворительного концерта. Политика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, позднее он скончался в больнице. Нападавшего задержали.

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