Свердловский депутат об экспорте мусора: «Это очень странная инициатива»

Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Инициативу министра природы РФ Дмитрия Кобылкина об экспорте мусора из Архангельской области в Швецию раскритиковал свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Свои мысли парламентарий изложил корреспонденту ИА REGNUM.

«Это очень странная инициатива. Проще простого — взять мусор и подложить соседу под дверь. Сосед, конечно, его переработает. Но неужели мы настолько тупые? У меня такое впечатление. что мы напоминаем китайского болванчика, который нажрался и решил, что пусть за нас теперь всё делают другие», — считает Вегнер.

Депутат считает, что стране необходимо перерабатывать мусор самостоятельно, и экологических рисков это не несёт.

«В чем проблема — если мы будем как иждивенцы, то не наладится система переработки. Если мы будем на месте с использованием адекватных технологий перерабатывать мусор, и из него делать годные вещи, тут нет рисков. В Швейцарии и Швеции не дураки, там заботятся о своей экологии будь здоров», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Вегнера, работа с западным партнёром может иметь побочные эффекты.

«Они будут выбирать годную фракцию и увозить ее себе. А то, что «боже, нам негоже», они здесь оставят, и вот это будет у нас гнить, портиться, выделять метан и доставлять нам хлопоты», — опасается депутат.

Напомним, 14 января 2018 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин анонсировал возможный проект по переработке российского мусора за рубежом. Бытовые отходы могут экспортироваться из Архангельской области в Швецию по железной дороге, считает министр. При этом, добавил федеральный чиновник, проект ещё не прошёл оценку Росприроднадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: «Слава Богу, что не на Луну»: об экспорте мусора из России в Швецию