Японский суд не отпустил Карлоса Гона под залог

Токио, , 15:07 — REGNUM Прошение адвокатов бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона о его освобождении под залог отклонено судом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Токийский окружной суд принял соответствующее решение из опасений, что Гон может помешать правосудию — воздействовать на свидетелей или скрыться за рубеж, где владеет недвижимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Келли позднее выпустили под залог.

Очередное обвинение было выдвинуто против Гона 11 января. Токийская прокуратура заподозрила бизнесмена в том, что в 2008 году он попытался приписать свои личные потери в размере $16,7 концерну.

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