В Набережных Челнах разгорается школьный скандал

Набережные Челны, Татария, , 15:07 — REGNUM В Набережных Челнах в Татарии набирает обороты история со школьником, которого в одном из учебных учреждений города педагоги не пустили в столовую. Видео произошедшего попало в сеть.

На кадрах видно, как ученик седьмого класса на перемене пытается пройти в столовую, однако путь ему преграждает дежурный педагог и достаточно грубо требует от мальчика, чтобы он ушёл.

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«А на тебя не накрыли! Развернулся, пошёл, говорю! Ты с кем разговариваешь? — обратилась к ребенку учитель.

При этом остальных детей в столовую свободно пропускают. Педагоги пояснили, что в этой ситуации виноват сам школьник. Якобы он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников.

На произошедшее отреагировал начальник городского управления образования и по делам молодежи Винер Харисов. Он сообщил в комментариях к записи в соцсети, что «данное происшествие произошло 10 января на третьей перемене, когда учащиеся 7 «Б» класса питаются в столовой. […] В это время заканчивалась перемена (выпечка в столовой продается в перемену после четвёртого и пятого 5 уроков)».

В результате в управлении организовали служебную проверку. С администрацией учебного заведения провели беседу о недопущении подобных ситуаций.

«При наличии денег учащиеся школы должны иметь возможность купить выпечку», — отметил чиновник.

Добавим, что служебное расследование в школе №13 проведёт и министерство образования и науки Татарии. Сотрудники ведомства изучат причины произошедшего, а по итогам проверочных мероприятий будет принято решение о принятии соответствующих мер.

«Факт любого некорректного обращения в отношении ребёнка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

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