Саммит Африканского союза будет посвящен проблемам миграции — СМИ

Кейптаун, , 15:09 — REGNUM Саммит лидеров Африканского союза в 2019 году будет посвящен проблеме миграции, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

Мероприятие состоится 10−11 февраля, его тема обусловлена тем, что потоки нелегальных мигрантов на африканском континенте представляют серьезную угрозу для всего человечества.

Напомним, в 2018 году на территории Африки произошли серьезные социальные процессы, приведшие к возникновению крупного потока беженцев. Наиболее крупных из них стали межэтнические столкновения в Эфиопии, приведшие к бегству 2 млн 700 тыс. человек.

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