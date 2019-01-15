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К 75-летию Победы в Ульяновской области опубликуют «Письма с фронта»

Общество

«Письма с фронта (треугольники судьбы)» будут представлять сборник корреспонденции жителей региона – участников Великой Отечественной войны

К 75-летию Победы в Ульяновской области опубликуют «Письма с фронта»
Загороднюк Дмитрий © ИА Красная Весна
Мемориал Фронтовые письма. Азов

Ульяновск, 15 января 2019, 15:01 — REGNUM  В Ульяновской области начинается работа над подготовкой региональной памятной книги «Письма с фронта (треугольники судьбы)», куда войдут фронтовые письма участников Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение об издании книги подписал губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Книгу планируется издать к 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. Она будет представлять сборник корреспонденции жителей региона — участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Среди документов — личная переписка с родственниками и знакомыми, с организациями и предприятиями, коллективные письма в действующую армию от граждан, государственных и общественных организаций, предприятий и учреждений.

«Думаю, что подготовка и публикация писем участников боевых сражений — это возможность прикоснуться к прошлому, прочувствовать, чем жили люди в окопах, и за что они воевали», — отмечает Сергей Морозов, подчеркнув, что «это наш долг перед памятью наших отцов и дедов, дорогой ценой отстоявших Победу».

Книга будет формироваться на основе архивных материалов. Директор государственного архива новейшей истории Андрей Пашкин на встрече с губернатором напомнил, что в течение пяти лет реализуется акция «Сохраним историю вместе», благодаря которой поступило более 300 писем участников войны. По его словам, сейчас стоит задача «шире представить имеющееся в архивах, музеях, библиотеках, семейных архивах документальное богатство фронтовиков».

В минкультуры региона отмечают, что хронологические рамки включаемых документов охватят период с 1 июня 1941 года по декабрь 1945 года. Планируется издать 1 тыс. экземпляров, они будут доступны в библиотеках и школах.

Напомним, с полей сражений во время Великой Отечественной войны не вернулись более 125 тыс. уроженцев Ульяновской области.

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