Безопасность купелей в Ульяновской области проверят сити-менеджеры и собаки

Ульяновск, , 14:36 — REGNUM В Ульяновской области на Крещение Господне будет оборудовано 80 мест для массового купания, из них семь — в Ульяновске. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, главами муниципальных образований будет организовано 80 специально оборудованных мест. По рекомендациям спасателей, размер иордани должен составлять не менее 2×2,5 метра, а глубина — не более 1,5 метров. В том числе в Ульяновске организуют семь купелей, из них два — на Волге в Заволжском районе (в поселке Ленинский, в районе парка 40-летия ВЛКСМ), три — на Свияге (в районе Автомеханического техникума, на улице Шолмова, — в районе УлГУ), а также на прудах в посёлке Плодовый и Белый Ключ.

В местах массовых купаний будет организовано дежурство спасателей, медиков и правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности проруби на водоёмах области будут оборудованы деревянными лестницами с перилами. Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил всем главам муниципальных образований лично объехать купели и принять максимальные меры безопасности в дни празднования.

«Очень важно обеспечить безопасность и комфорт наших земляков, которые придут к купелям в день христианского праздника Крещение Господне. Мы ожидаем 20−25 тысяч человек по области. Работа всех служб, которые задействованы в обеспечении безопасности мероприятий, на данный момент синхронизирована. Поручил руководителям муниципалитетов обеспечить в местах крещенских купаний не только «короба безопасности», медпункты, но и палатки для обогрева, где люди смогут в комфортных условиях переодеться, согреться, выпить горячий чай», — отметил ранее премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин.

По информации управления по вопросам общественной безопасности, перед проведением каждого мероприятия места купаний будут обследованы с применением технических средств и служебных собак. По официальным данным, для охраны общественного порядка и безопасности населения в храмах и местах купаний в ночь с 18 на 19 января планируется задействовать около 500 сотрудников ОВД, более 50 бойцов Росгвардии, порядка 600 народных дружинников, а также представителей казачества и частных охранных организаций. На водных объектах будет дежурить свыше 500 сотрудников регионального МЧС и до 150 единиц пожарной техники.

Во всех храмах Ульяновской области 18 и 19 января будут проводиться праздничные богослужения. Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий проведёт 18 января службу в храмовом комплексе села Арское, 19 января возглавит службу в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска.

Спасатели рекомендуют тем, кто планирует окунуться в прорубь, делать это только в специально оборудованных местах для крещенских купаний. Врачи советуют подойти к погружению в прорубь «продуманно и осторожно», измерить давление: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и микроинсульта, а если низкое — судороги и опасность потери сознания в воде. Медики подчёркивают, что перед погружением в иордань нельзя пить «ни капли спиртного», так как алкоголь «только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце».

"Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут — обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду. После купания разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю», — рекомендуют врачи.