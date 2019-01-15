«Нашим партнёрам заметны не все усилия»: Valve о работе Steam в 2018 году

Белвью, США, , 15:54 — REGNUM Компания Valve сообщила, что не все её партнёры замечают работу над сервисом цифровой дистрибьюции игр Steam. Поэтому Valve опубликовали на сайте сервиса отчёт о проделанной работе за 2018 год и планах на 2019 год.

В плане сообщается, что в Steam повысилась стабильность серверов, исправилась работа фильтров контента, изменился дизайн и расширилась работа с валютой разных стран. Так, в сервисе теперь можно использовать австралийские доллары. Valve сообщают, что количество ежемесячных пользователей сервиса составило 90 млн человек.

В 2019 году в сервисе планируется добавление нового механизма рекомендаций, создание мобильного приложения для чата и открытие доступа к Steam в большинстве интернет-кафе по всему миру. Также руководство Valve планирует запустить сервис в Китае и переработать библиотеку игр Steam.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество игр в сервисе Steam достигло отметки в 30 тыс. наименований. Сам сервис никак не отреагировал на начало нового этапа в своём развитии. Как сообщает портал PC Gamer, сервис уже может предоставить более чем по 1 уникальной игре каждому жителю городов Кент, Хатфилд и Даббо.

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