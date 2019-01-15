Экспорт мусора «лишит Россию рабочих мест и налогов»

Оренбург, , 14:24 — REGNUM Комментируя инициативу, где речь об экспорте российского мусора в Европу, оренбургский адвокат Владимир Тишин отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что переработка, сбор и захоронение мусора — все это бизнес. Однако первый вид работы с мусором сложнее.

По мнению эксперта, если Европа пошла по пути строительства высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов и решила несколько задач: очистила свою территорию и зарабатывает на переработке чужого мусора, то с Россией все по-другому.

«С нами получается немного по-другому: мы, как и в случае с лесом, нефтью, поставляем на экспорт товар с низкой добавленной стоимостью — мусор. Лишаем себя, тем самым, рабочих мест, доходов и налогов. Сегодня никто в России, увы, не хочет делать бизнес «вдолгую», а инвестиции в мусорную тему, если их делать с целью строительства сложных перерабатывающих заводов, — это долгая тема. Зачем, если есть возможность собрать, заработать на населении и закопать в землю или продать, заработав второй раз», — сказал Тишин.

Вместе с тем он подчеркнул, что из-за туманности перспектив строительства заводов в России продажа, с точки зрения экологии, конечно более привлекательна для страны: мусор, всё-таки вывозят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил на встрече с журналистами о возможности вывоза мусора из России в Европу. В Архангельской области до 2020 года планируют построить экотехнопарк «Шеис», куда будет поступать мусор из Москвы. Предполагается, что твердые коммунальные отходы будут оформлять в брикеты и отправлять в Швецию по железной дороге.