Медведев рассказал, как правильно жарить яйца в омлете

Москва, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил «что-то делать» с абсурдными требованиями, которые нередко применяются для регулирования в различных сферах. Он выступил 15 января с трибуны Гайдаровского форума в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве примера глава правительства зачитал действующие требования к приготовлению омлета.

«В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Дословно это звучит таким образом: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5−3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180−200 градусов на 8−10 минут». Иначе жарить нельзя! Пометьте себе», — пошутил Медведев.

Он добавил, что подобных «абсурдных, странных требований предостаточно».