Вторник, 15 Января 2019 года
14:48:06 МСК

Медведев рассказал, как правильно жарить яйца в омлете

Общество

Подобных «абсурдных, странных требований предостаточно»

Москва, 15 января 2019, 14:20 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил «что-то делать» с абсурдными требованиями, которые нередко применяются для регулирования в различных сферах. Он выступил 15 января с трибуны Гайдаровского форума в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве примера глава правительства зачитал действующие требования к приготовлению омлета.

«В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Дословно это звучит таким образом: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5−3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180−200 градусов на 8−10 минут». Иначе жарить нельзя! Пометьте себе», — пошутил Медведев.

Он добавил, что подобных «абсурдных, странных требований предостаточно».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Учреждения общественного питания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить