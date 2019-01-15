В Мосгордуму поступили жалобы на строительство и программу реновации

Москва, , 14:46 — REGNUM В четвёртом квартале 2018 года в Московскую городскую думу поступило 3469 обращений, из них 2660 — письменных (1412 — в электронной форме), ещё 809 заявителей обратились в приёмную лично. Об этом 15 января сообщает официальный сайт городского парламента.

Так, возражения жителей против строительства объектов заняли 66 обращения, вопросы строительства и реконструкции объектов — 62; организация автостоянок и строительство гаражей — 36. Ещё 65 обращений касались предоставления жилой площади очередникам и 69 были связаны с отселением в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом домов, их сносом, в частности, по программе реновации.

Основные темы касались законотворчества и деятельность парламента — 605 обращений; вопросов ЖКХ и благоустройства — 601, законности и правопорядка, защиты прав граждан — 386, жилищных вопросов — 271, градостроительства, строительного комплекса и землепользования — 255, транспорта и дорожного хозяйства — 161; социального и пенсионного обеспечения граждан — 134.

«Все поступившие обращения граждан рассмотрены депутатами Московской городской Думы. Авторам обращений направлено 2587 ответов, в которых даны разъяснения по сути обращений или предоставлена информация о ходе рассмотрения обращений», — добавили в пресс-службе.

Всего депутаты провели 73 приёма, на которых приняли 361 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в период осенней сессии 2018 года в Московской городской думе прошло семь заседаний, где было рассмотрено 76 вопросов.

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