Новый караван мигрантов формируется в Гондурасе — СМИ

Тегусигальпа, , 14:09 — REGNUM Десятки кандидатов на отъезд собрались в Сан-Педро-Сула (Гондурас), чтобы сформировать новый «караван» в направлении США. Об этом сообщает 15 января AMNA со ссылкой на свои источники.

Начинающие мигранты заявляют о своей решимости:

«Я уезжаю, потому что ничего нельзя тут делать… Мы уезжаем в поисках американской мечты, — сказал 17-летний Хосе Рамирес на автобусной станции в Сан-Педро-Сула, втором по величине городе Гондураса. — Я не могу продолжать жить в этом страдании. Мой дом сделан из досок, и когда идет дождь, то через крышу льет вода… С четырех часов дня и каждый день вы должны сидеть взаперти, потому что снаружи, на улице, банды убивают».

Напомним, ранее власти Мексики заявили, что не будут военизировать свою южную границу, но потребуют соблюдения иммиграционных процедур.