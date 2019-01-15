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Новый караван мигрантов формируется в Гондурасе — СМИ

Общество

Новость пришла на фоне «шатдауна» в США, вызванного разногласиями между президентом страны и правительством в отношении финансирования постройки стены на границе с Мексикой

Тегусигальпа, 15 января 2019, 14:09 — REGNUM  Десятки кандидатов на отъезд собрались в Сан-Педро-Сула (Гондурас), чтобы сформировать новый «караван» в направлении США. Об этом сообщает 15 января AMNA со ссылкой на свои источники.

Начинающие мигранты заявляют о своей решимости:

«Я уезжаю, потому что ничего нельзя тут делать… Мы уезжаем в поисках американской мечты, — сказал 17-летний Хосе Рамирес на автобусной станции в Сан-Педро-Сула, втором по величине городе Гондураса. — Я не могу продолжать жить в этом страдании. Мой дом сделан из досок, и когда идет дождь, то через крышу льет вода… С четырех часов дня и каждый день вы должны сидеть взаперти, потому что снаружи, на улице, банды убивают».

Напомним, ранее власти Мексики заявили, что не будут военизировать свою южную границу, но потребуют соблюдения иммиграционных процедур.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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