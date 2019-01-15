Хотят выслужиться и освоить средства: об идее налога на выезд из России

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Авторы идеи введения налога на выезд из России хотят, с одной стороны, выслужиться перед начальством, с другой — возможно, рассчитывают на освоение части «вновь изысканных» средств, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 января, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.

Как сообщалось ранее, руководители ассоциации направили письмо спикерам обеих палат парламента и руководителям Ростуризма, в котором предложили ввести налог в 500 рублей за каждое пересечение границы на выезд гражданами России и других стран, а полученные 35 млрд рублей в год направлять на развитие туризма: восстановление памятников культуры, использование рекреационных ресурсов, внедрение инновационных технологий.

Некоторые граждане очень хорошо изучили детскую литературу, которую издавали в советское время, в данном случае произведения Джанни Родари. И, кроме того, по-своему оценили действия правительства в 2018 году, восприняв их как общую команду изыскивать дополнительные средства везде, где это возможно.

К патриотизму все это, разумеется, никакого отношения не имеет. Авторы инициативы просто хотят выслужиться. Вместе с тем они, возможно, рассчитывают, что признательные начальники за такую идею дадут им освоить часть полученных средств. Что такое «внедрение инновационных технологий»? Это вполне могут быть и рассказы о том, как внедрять инновационные технологии.

Вероятность введения подобных налогов в наше время оценивать сложно. Действует принцип блондинки о вероятности встречи с динозавром, пятьдесят на пятьдесят. Данный конкретный налог, скорее всего, введен не будет — авторы недостаточно известны. А в целом в правительстве, похоже, продолжают взвешивать и изучать: есть ли возможность еще немного надавить на граждан финансово или уже не надо, потому что будет взрыв, — отметил Алексей Третьяков.