Власти Китая задержали 2558 спекулянтов в преддверии Восточного нового года

Пекин, , 13:55 — REGNUM Китайская полиция задержала 2558 спекулянтов билетами на поезд в рамках кампании профилактики нарушений, связанных с продажей билетов в преддверии Китайского Нового года, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Железнодорожная полиция Китая раскрыла 2378 случаев спекуляции железнодорожными билетами, коих было конфисковано у правонарушителей в количестве 29 339 штук. При этом, количество поддельных билетов, изъятых у жуликов, составило 48 804 штуки в рамках кампании, начавшейся в декабре 2018 года Министерство общественной безопасности КНР.

Отметим, что Китайский Новый год (Весенний фестиваль) в 2019 году выпадает на 5 февраля, в связи с чем в фестивальный бум перевозок, который продлится с 21 января по 1 марта ожидается 413 млн железнодорожных поездок. В связи с этим, всегда имеется недостаток билетов, вызванный ажиотажным спросом. Этим и пользуются злоумышленники.