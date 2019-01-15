В приморском зоопарке поселились редчайшие белые львицы

Владивосток, , 13:53 — REGNUM Посетители зоопарка Владивостока смогут увидеть представителей одного из редчайших видов кошек на планете — двух белых африканских львиц, которых сюда доставили из Белоруссии, передаёт ОТР.

Как рассказал ветврач, который до последнего времени был единственным человеком, с которым общались хищные звери, рассказал, что самкам по два месяца. Характер у львиц разный: одна более ручная, любит ласкаться, другая же строптивая и часто рычит.

Отмечается, что до последнего в зоопарке ждали самцов.

«Когда зашла речь о покупке именно детально, начиная от оплаты и заканчивая доставкой, нам сообщили, что извините, так получается, что две девочки и продаются они парой», — пояснил ветеринарный врач зоопарка «Садгород» Виктор Агафонов.

Сейчас к животным пускают первых посетителей.

Добавим, что африканские белые львы были полностью истреблены в дикой природе. На Земле их всего 300 особей — сто находятся в разных зоопарках мира, а остальные живут в заповеднике в Африке, где восстанавливают их популяцию.