Мэрию Махачкалы оштрафовали за сухие деревья во дворах

Махачкала, , 15:17 — REGNUM Административный штраф наложен на мэрию города Махачкалы за невыполнение работ по вырубке сухих и полусухих деревьев. Руководство муниципалитета не исполнило представление, направленное Госжилинспекцией Дагестана, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе ведомства.

В жилищную инспекцию обратился житель одного из многоквартирных домов. Он заявил, что вырубка сухих деревьев на придомовой территории не проводится, хотя жители ранее обращались в различные инстанции. В ходе проверки было установлено, что вблизи окон многоэтажного дома находятся сухие и полусухие деревья высотой более 20 метров, которые несут угрозу жизни и имуществу жильцов.

Ввиду того, что нарушения не были устранены и после представления, в отношении мэрии города было возбуждено дело об административном правонарушении. При его рассмотрении мировой суд вынес постановление о наказании в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленинский районный суд Махачкалы признал незаконным разрешение на строительство трехэтажного жилого дома, выданное администрацией Махачкалы. Документы признаны недействительными, а застройщика суд обязал снесли уже начатую незаконную постройку.