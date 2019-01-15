Каждый четвертый житель США считает, что завяз в долгах навсегда — опрос

Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Более двух из пяти жителей США, имеющих в настоящее время долги, не знают, когда они выплатят их, а каждый четвертый считает, что его жизни для погашения всех его долгов не хватит, сообщает NBC.

Такие данные приводит новый опрос от CreditCards.com:

«Это определенно удручающая статистика, — говорит Тед Россман, отраслевой аналитик сайта, — когда мы проводили подобное исследование еще в 2013 году, только 9% вообще не надеялись когда-либо выйти из долгов, а сейчас уже 25%».

Американцы также все больше злятся на свои долговые нагрузки на покупку жилья и на ипотеку. В прошлом месяце Fannie Mae Home Purchase Sentiment Index обнаружил, что количество жителей страны, которые думают, что сейчас хорошее время для покупки дома упало на 12 процентных пунктов за один месяц.

«Потребительские отношения относительно того, является ли нынешнее время хорошим для покупки дома, значительно ухудшились в прошлом месяце, также как и в сравнении с прошлым годом», — заявил Даг Дункан, старший вице-президент и главный экономист Fannie Mae в отчете.

Дункан объяснил этот более негативный прогноз ростом цен на жилье, который опередил рост заработной платы. Ставки по ипотечным кредитам также выросли в прошлом году примерно на полпроцента, закончив год в среднем на уровне 4,54% против 3,99% в 2017 году.

Тем не менее, несмотря на все опасения, американцы продолжают брать в долг, особенно по кредитным картам: согласно данным Федеральной резервной системы, в октябре жители страны увеличили возобновляемый долг почти на 11% в годовом исчислении. В третьем квартале 2018-го общий долг вырос до 13,5 трлн (в том числе на 1,6% в ипотеку, на 2,2% в автокредитовании и на 2,6% в студенческих кредитах).

«Я думаю, что уверенность американских потребителей очень высока, — говорит Джилл Гонсалес, старший аналитик Wallethub.com. — Должна ли она быть такой высокой? Не думаю. Люди перенапрягаются, процентные ставки растут».

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие рождественские каникулы в США продажи стали лучшими за 6 лет. Высокие уровни продаж показали, что рост изменчивости рынка из-за опасений замедления глобального роста и политического тупика в Вашингтоне пока не повлиял на доверие потребителей.