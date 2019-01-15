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Оставленных без присмотра в московской квартире девочек передадут в приют

Общество

Сейчас детей госпитализировали в больницу для обследования и исключения у них заболеваний

Москва, 15 января 2019, 13:38 — REGNUM  Найденных в одной из квартир на юго-востоке Москвы двух оставшихся без присмотра девочек двух и пяти лет временно отправят в приют, об этом 15 января сообщили в пресс-службе московского департамента труда и соцзащиты населения.

Отмечается, что сейчас детей госпитализировали в больницу для обследования и исключения заболеваний.

«Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что после возвращения детей за семьей закрепят индивидуального специалиста социального сопровождения и психолога.

Напомним, ранее сообщалось, что двоих оставшихся дома без надзора девочек нашли в столичной квартире, где проживала 26-летняя многодетная мать, на момент прихода органов опеки женщины и еще двоих детей дома не было. Позже сотрудники полиции нашли мать детей — она находилась возле дома вместе с семилетним мальчиком и новорожденным ребенком.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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